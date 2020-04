Koronavirus iskenyt lukuisiin vanhainkoteihin maailmalla, tuhansia on kuollut – uusista uhreista kerrotaan päivittäin

Viikonloppuna kerrottiin, että skotlantilaisessa hoivakodissa Glasgow'ssa 16 asukasta on kuollut koronaan. Tänään BBC kertoi, että toisessa skotlantilaisessa hoivakodissa on kuollut kahdeksan potilasta.

Ranska kertoi viime perjantaina, että ainakin 1416 vanhusta on kuollut koronaan vanhainkodeissa. Yksi synkistä alueista vanhusten osalta on Grand Estin alue Ranskan itäosassa, jossa tartuntoja on todettu noin kahdessa kolmasosaa vanhainkodeista.