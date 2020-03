HUS:n diagnostiikkajohtajalta tyly arvio: Juhannuksen tienoilla voi olla melkoinen häslinki päällä – "Jos virus yleistyy väestössä, kuka tahansa voi olla kantaja"

Lehtonen arvioi, että epidemia alkaa näkyä pääsiäisen tienoilla nykyistä enemmän sairaaloissa. Hän muistutti, että tällä hetkellä tilanne on vielä melko rauhallinen.

– Jossain vaiheessa toukokuuta tehohoitopaikat rupeavat olemaan täynnä. Jos epidemian huippu menee kesään tai juhannuksen paikkeille, sitten on aikamoinen häslinki Suomessakin päällä.

Lehtonen totesi, että terveydenhoidossa työskentelevien suojaaminen tartunnoilta on täysin keskeistä, etteivät sairastuneita hoitavat sairastu itse, jolloin tilanne vaikeutuu.

– On täysin keskeistä, että suojavarusteet ovat kunnossa ja henkilökunta on koulutettu varomaan tartuntavaarallisia potilaita. Sairaanhoidossa potilaat luokitellaan niihin, joilla on mahdollisesti korona ja muihin.