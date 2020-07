Koronatartuntojen määrä jatkaa nousua Yhdysvalloissa – jälleen uusi karu ennätys

Yhteensä tartuntoja on todettu jo yli 3,1 miljoonaa, mikä on eniten maailmassa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu yli 133 000, mikä sekin on maailmanlaajuisesti korkein maakohtainen luku. Yhdysvalloissa on noin 330 miljoonaa asukasta.