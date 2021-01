Koronarokotukset laajenivat hoivakoteihin – ensimmäisten joukossa rokotuksen saanut Helmi Ilvonen kannustaa muitakin: "Kaikki rokot oon aina ottanna"

MTV Uutisten muutamista maakunnista keräämien tietojen mukaan iäkkäiden rokotusaktiivisuus on erittäin korkea.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa palveluasunnoissa asuvien koronarokotukset alkoivat torstaina ja runsaassa viikossa koko maakunnan kaikki asumispalveluyksiköt on rokotettu.

Viereisessä Konttilanhovissa muutaman viikon asunut Helmi Ilvonen sai rokotteen talon ensimmäisenä asukkaana. Hän on ottanut kaikki rokotteet, myös influenssapiikit.

Henkilökunta ei suostuttele

Yksikön palveluesimies Satu Melkko vahvistaa myös, että rokotushalukkuus on korkea.

– Me kerrotaan mihin rokotus auttaa, mutta ei sen enempää suostutella, jos joku on epävarma. Kaikki eivät välttämättä ihan ymmärrä mistä on kysymys, Melkko arvioi.