Koronarokotteen teho influenssapistosta selvästi parempi, Suomen rokotepomo vaikuttunut: "Näyttää suojaavan riskiryhmäläisiä ja myös vakavimmilta taudeilta"

– Se on erittäin hyvä. Se on huomattavasti parempi kuin esimerkiksi kausi-influenssarokotteen teho keskimäärin.

Rokotteet toimivat uudella tekniikalla

Modernan sekä Pfizerin ja BioNTechin kehittämät rokotteet ovat niin sanottuja mRNA-rokotteita. Rämetin mukaan molemmat rokotteet ovat osa läpimurtotutkimusta, sillä kyse on ensimmäisistä tällä periaatteella toimivista rokotteista, joiden tehosta on näyttöä. – Niiden ideana on, että viruksen tai viruksen kappaleiden sijasta elimistöön laitetaan geneettistä koodia, minkä seurauksena oma elimistömme tuottaa viruksen osaa, Tämä on uusi menetelmä, Rämet selittää eroja perinteisemmillä tekniikoilla toimiviin rokotteisiin.