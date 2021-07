Karmea ennätys Indonesiassa: Jo yli 2  000 koronakuolemaa vuorokaudessa

Hallitukselle kritiikkiä pandemian hoidosta

Indonesiassa on vältelty tiukkoja koronasulkuja, joihin moni muu maa on turvautunut.

Maan hallitus on saanut laajaa kritiikkiä pandemian hoidosta. Hallitusta on syytetty talouden laittamisesta kansanterveyden edelle.

Our World in Data -tilastosivuston mukaan Indonesian väestöstä vain noin 16 prosenttia on saanut vähintään yhden koronarokotteen. Täysin rokotettuja on alle seitsemän prosenttia.