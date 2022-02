Suora lähetys 13.30: Hallituksen odotetaan kertovan koronaneuvotteluiden annista – Marin aiemmin: "Ilman muuta haluamme rajoituksia purkaa"

– Koronapassissa on tällä hetkellä se problematiikka, että kun lainsäädäntö tehtiin, niin deltavirus oli vallalla. Nyt tavallaan maasto on muuttunut. Kun suunnistetaan, niin ajantasainen kartta on tärkeä. Nyt tavallaan kartta on vanhentunut, maasto on muuttunut. Omikron käyttäytyy eri tavalla (kuin delta), Henriksson arvioi.