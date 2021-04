Brasilian koronatilanne synkkenemässä: Huhtikuusta muodostumassa koko pandemian pahin kuukausi

Maan terveysministeriö on kerta toisensa jälkeen korjannut ennustettaan rokotetuotannon osalta – jo kolme kertaa huhtikuun aikana. Tuotantoennuste on pudonnut jo puoleen alkuperäisestä. Lisäksi maan kaksi suurinta laboratoriota kärsii tuotantorajoituksista.

Maailman 2,9 miljoonasta koronaan liittyvästä kuolemasta peräti 350 000 on tilastoitu Brasiliassa. Edellä on vain Yhdysvallat, jossa on tilastoitu yli 560 000 koronakuolemaa.

Brasilian seitsemän päivän koronakuolemien keskiarvo on kohonnut jo 2 820 päivittäiseen kuolemaan. Maailmanlaajuinen keskiarvo on tällä hetkellä 10 608, Johns Hopkins yliopiston huhtikuun tietojen perusteella.

Ennusteiden mukaan latinalaisen amerikan suurimman maan koronakuolemien päivittäisen keskiarvon uskotaan nousevan peräti 3 500 tapaukseen seuraavien kahden viikon aikana, ennen niiden kääntymistä laskuun. Ennsuteen on tehnyt yhdysvaltalainen yliopisto, University of Washington’s Institute for Health Metrics and Evaluation.