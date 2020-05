Koronan toinen aalto näyttää väistämättömältä – kolmeen aaltoon pidentäminen varmistaisi tehohoidon riittävyyden

Kahdessa aallossa aallonharja on korkea

– Epidemian kestolla on merkitystä esimerkiksi ikääntyneiden suojaamisen edellytyksissä. Jos epidemia venyy hyvin pitkäksi, meidän on vaikea saada pidettyä ikääntyneitä ja muita riskiryhmäläisiä erossa, jolloin kuolleisuus ja vakavien tautien osuus voivat nousta, Leino muistuttaa.

Altis väestö on polttoaine

– Viruksen polttoaine pitkälti on alttiiden osuus väestössä. Niin kauan kuin alttiiden osuus on korkea, virusta on vaikeaa pitää pidemmän päälle poissa, muuta kuin hyvin rankoilla menetelmillä, mitä tällä hetkellä on käytössä.