Koronan mallimaa Uusi-Seelanti loistaa myös terävällä viestinnällä pandemian hoidossa: "Se ei ollut ylhäältä johdettua, vaan kutsu osallistua"

Samaan aikaan Uuden-Seelannin korona-ajan viestintä on saanut puoleensa suitsutusta, viimeisenä The Guardianin artikkelissa .

Maailman mallimaa

Uusi-Seelanti on läpi pandemian ollut yksi koronahoidon mallimaista, sillä tartuntoja on ollut yhteensä vaivaiset 2 422 ja kuolleita 26. Suomessa tapauksia on ollut lauantaihin mennessä 66 006 ja kuolemia 786.