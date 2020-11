"Koronalihapakkaukset" poikivat testiryöpyn Kiinassa – koronaa löydettiin myös raputuotteista

Kerroimme aiemmin, että brasilialaisista naudanlihapakkauksista on löydetty koronavirusta Kiinan Wuhanissa. Uutistoimisto Reuters kertoo, että koronavirusta on löydetty myös esimerkiksi raputuotteista. Kaikki näihin tuotteisiin jollakin tavalla kosketuksissa olleet henkilöt on testattu koronaviruksen varalta.