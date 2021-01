Koronakurimus näkyy nuorten musiikkiharrastuksissa, musiikkiopistojen oppilasmäärissä laskua: "Käyn harjoituksissa, mutta en enää odota niitä innolla"

Koronatartuntatilanne on erilainen eri puolilla maata tämän vuoksi myös musiikkiopistojen ja konservatorioiden opetusjärjestelyt poikkeavat toisistaan. Helsingissä kaikki opetus on etänä kun taas esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla vain vanhimpien opiskelijoiden opetus toteutetaan etänä tai on kokonaan keskeytetty.