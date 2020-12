Koronakuri on tiukka MTV:n uutistoimituksessa – vain studio on poikkeus hengityssuojainten käytössä: "Ajattelen ennen kaikkea katsojia"

Koronapandemia on viime keväästä lähtien huomattavasti kasvattanut MTV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmien katsojamääriä. Sen myötä on lisääntynyt myös uutistoimitukseen tulevan palautteen määrä. Tätä nykyä huomattava osa katsojapalautteesta koskee sitä, mikseivät ankkurit käytä hengityssuojainta studiossa.

Silti myös studiotyöskentelyssä riskejä on minimoitu. Turvaväleistä haastateltaviin pidetään kiinni ja aiemmasta poiketen haastattelun tekee aina vain toinen ankkureista, jotta pöydän ympärillä on riittävästi tilaa.

MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen sanoo, että toimituksessa on nähty paljon vaivaa tartuntariskien minimoimiseksi: käsidesin käyttö on jatkuvaa, istumaväljyyttä on lisätty turvavälien takaamiseksi ja jokaisen työntekijän on käytettävä kasvomaskia, kun liikkuu toimituksessa.