Koronakevät näännytti hoitajat, eroaalto uhkaa Ruotsia – 16 työvuoden jälkeen eroava Sara: "Emme ole valmiita jälleen venymään, ihmisten ajateltava ensin itseään"

Tulossa iso eroaalto?

Solnan Karoliinisessa instituutissa, missä on hoidettu eniten koronapotilaita Ruotsissa, jo yli 30 hoitohenkilökunnan jäsentä on eronnut muutamassa kuukaudessa. Yksi heistä on juuri Sara Nordin, joka on työskennellyt sairaalassa 16 vuotta.