Korona on ajanut hoitajat jaksamisen äärirajoille, päivätyö muuttui osalla kolmivuorotyöksi: "Alanvaihtohalukkuus on lisääntynyt"

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn kehittämispäällikkö Sari Viinikainen on huolissaan hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin huononemisesta koronapandemian myötä. Viinikainen kertoi Uutisaamussa, että tänä syksynä tehdyn kyselyn mukaan 35 prosenttia kyselyyn vastanneista hoitajista kokee työhyvinvointinsa huonoksi tai erittäin huonoksi.

– Alanvaihtohalukkuus on lisääntynyt ja vastaajat miettivät, jaksavatko eläkeikään asti tehdä tätä työtä, Viinikainen sanoi.

– Koronakriisi on muuttanut hyvin paljon tätä työtä. Osa hoitajista on siirtynyt päivätyöstä kolmivuorotyöhön. Fyysinen kuormittavuus on lisääntynyt, mikä vaikuttaa kokonaisjaksamiseen, lisäsi HUSin koordinoiva työsuojeluvaltuutettu Ursula Aaltonen.