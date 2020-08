Koronaan joudutaan sopeutumaan vielä pitkään, vaikka rokote saataisiinkin kehitettyä, sanoo Tuomas Aivelo: "Sitä parempi, mitä nopeammin se saadaan normiflunssien joukkoon"

Aivelo uskoo näillä toimilla olevan myönteistä vaikutusta tilanteeseen. Matkustuksesta hän huomauttaa, että 14 vuorokauden karanteenin noudattaminen on erittäin tärkeää, jotta tiukennuksista olisi hyötyä.

"Vähän esimerkkejä taudeista, joista on kokonaan päästy eroon rokotteilla"

Kuitenkin senkin jälkeen on vielä epäselvää, kuinka kattavasti koronavirus pystytään rokotteen avulla torjumaan.

– Meillä on hirveän vähän esimerkkejä taudeista, joista on kokonaan päästy eroon rokotteen avulla. Isorokko on oikeastaan ainoa, Aivelo sanoo.