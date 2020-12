Koronapotilaiden määrä uhkaa kasvaa – samalla hoitajien keskuudessa kytee uupumuspommi: "Tilanne on ollut tiukka lähtökohtaisesti ja siihen kriisi päälle"

Vaikka yhteishenkeä koronakriisin voittamiseksi on, samalla sairaalan työntekijöiden jaksaminen on koetuksella, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Kivelä.

Yksi syy on tukala tilanne, johon sairaaloissa on jouduttu jo ennen koronaa.

– Hoitajat ovat lähtökohtaisesti tulleet tilanteeseen siten keväällä, että on ollut odotuksia palkankorotuksesta. Toisaalta monessa sairaalassa resurssit on julkisella puolella kammattu tiukasti, on vaadittu tehostamista ja on tehty vähennyksiä.