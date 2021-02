Korona muutti suomalaisten ostoskorin sisältöä: Vihannesten ja alkoholittoman oluen suosio kasvoi – makeishyllyltä löytyy suurin yllätys

Ruokaa laitetaan entistä enemmän kotona

– Ostokset eivät ole sanottavammin muuttuneet. Ehkä sitä yrittää ostaa vähän enemmän kerralla. Kokkaaminen on lisääntynyt. Se on ollut suuri ilo tässä ja itse asiassa ihan kiva harrastus, sanoo Juhani Seppälä.

Kovin kasvu alkoholittomissa juomissa

– Kaikkein kovin kasvu on alkoholittomissa juomissa ja alkoholittomassa oluessa yli 30 prosentin kasvu. Alkoholijuomien myynnin kasvu on 10 prosentin luokkaa, mutta samalla pitää huomioida, että matkustajatuonti on romahtanut käytännössä viime vuonna ja ravintoloiden alkoholimyynti on romahtanut. Varmaankaan se kokonaiskulutus ei ole kasvanut, uskoo Luoto.