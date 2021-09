Korona levisi koulukyydeillä Keminmaassa: 25 tartuntaa ja 340 altistunutta – "Ihmisillä alkaa suojautuminen lipsua"

Länsi-Pohjan alueella sijaitsevassa Keminmaassa koulusta liikkeelle lähtenyt tartuntaketju on aiheuttanut lukuisia jatkotartuntoja ja taudille altistuneiden määrä on noussut suureksi.

Keminmaan johtava lääkäri Pertti Sakaranaho kertoo MTV:lle, että koko tartuntaketjuun kuuluu kaikkiaan 25 tartuntaa, joista 14 on saatu koulusta.

– Tauti levisi koulukyydityksessä useammalle luokalle, siksi karanteenien määrä on suuri. Maalaispitäjässä, missä lapset matkustavat pikkubusseilla tai taksilla kouluun, ollaan sen verran tiiviisti, mikä teki sen, että tauti levisi nopeammin luokalta toiselle kuin ehkä kaupunkikoulussa olisi levinnyt.

Koululaisten lisäksi heidän perhepiirinsä on sairastunut. Koronatautia on todettu rokottamattomilla aikuisilla.

– Ennen tätä koulualtistusta koko Keminmaassa on ollut 46 positiivista koronatestitulosta puolentoista vuoden aikana. Olemme eläneet tähän asti lintukodossa. Kun on luovuttu rajoituksista, myös ihmisillä alkaa suojautuminen lipsua: maskit, käsihygienia ja turvavälit unohtuvat. Tauti on vielä täällä ja jonkun aikaa pitäisi jaksaa olla skarppina, että saamme rokotuskattavuuden nousemaan.