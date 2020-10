Korona leviää yhä nopeasti Vaasassa, mutta kaupunginjohtaja uskoo parempaan jo lähipäivinä: – "Jo ensi viikolla näemme parempia lukuja"

Vaasan sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä ainoa, jossa koronavirus on leviämisvaiheessa. Ilmaantuvuusluku sairaanhoitopiirissä on 333 sataatuhatta asukasta kohden. Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry luottaa kuitenkin siihen, että tilanne muuttu paremmaksi jo mahdollisesti ensi viikolla.