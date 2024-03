Korkein hallinto-oikeus: Saamelaiskäräjävaalit uusittava

KHO sai syksyllä 113 valitusta saamelaiskäräjien hallituksen ja vaalilautakunnan päätöksiin olla hyväksymättä muutoksenhakijoita vuoden 2023 vaaliluetteloon. Valituksista hyväksyttiin 72, joiden nimet on merkittävä vaaliluetteloon. Loput valituksista hylättiin tai jätettiin tutkimatta, yksi muutoksenhakija peruutti valituksensa.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi sanoo tiedotteessa, että tilanne on vakava.

– Tutustumme korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin tarkasti. Uusittaviin vaaleihin asti on tärkeää varmistaa, että Saamelaiskäräjien päivittäinen toiminta voi jatkua normaalisti. Meillä on paljon työtä kaikkien kolmen Suomessa elävän saamen kielen, saamelaisen kulttuurin ja kaikkien saamelaisten perinteisten elinkeinojen eteen, painottaa puheenjohtaja Näkkäläjärvi.

Vuosien oikeusvääntö

Siitä, kuka on äänioikeutettu saamelaiskäräjävaaleissa, on käyty oikeutta vuosia.

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Venäjän saamelaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyöelimen Saamelaisneuvoston kanta on, että saamelaisilla pitäisi olla lopullinen päätösvalta saamelaiskäräjien vaaliluetteloista. Neuvoston mukaan KHO on vuodesta 2011 lähtien hyväksynyt lukuisia ihmisiä vaaliluetteloon vastoin saamelaiskäräjien tahtoa.

Saamelaiskäräjälain korjaaminen eduskunnassa

Puheenjohtaja Näkkäläjärvi toivoo, että uusi saamelaiskäräjälaki voisi ratkaista tilanteen. Lakiesitys on eduskunnassa valiokuntien käsittelyssä, ja lain on määrä astua voimaan 1. heinäkuuta. Nykyisessä laissa on Näkkäläjärven mukaan tulkintaristiriitoja.