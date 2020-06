Korkeasaari sai uudet asukkaat, joiden keskuudessa lempi leiskuaa – tällainen on huulipekari, jolla on yli 1 000 neliötä elintilaa: "Nämä ovat hienostuneempia possukoita"

Video: Tällainen on Korkeasaaren eläintarhan uusi tulokas, huulipekari!

Pekareita on kolmea eri lajia: huulipekareita, kaulapekareita ja chaconpekari. Vekkulit sorkkaeläimet ovat alkujaan kotoisin Etelä- ja Väli-Amerikasta.

Huulipekari – tuttavallisemmin pekari – on tuore tulokas Korkeasaaressa – sian Amerikan sukulainen, kuten Korkeasaaren eläintarha kuvastaa uutta tulokasta tiedotteessaan.

Kyseinen laji on saanut nimensä sen huulen päällä olevista valkoisista haituvistaan.

– Sillä on valkoinen karvoitus suun ympärillä, eli se näyttää vähän tuollaiselta teini- tai maitoparralta. Siitä tulee myös sen englanninkielinen nimitys: valkohuulipekari. Valkoinen karvoitus jatkuu kärsästä kaulaan saakka, Korkeasaaren nisäkäskuraattori Hanna-Maija Lahtinen avaa.

Rakkautta ilmassa

– Meillä on niille lisääntymislupa ja toivomme, että tulisi pikkupekareita.

– Tänään tämä karju on ollut aika kiinnostunut toisesta naaraasta, että katsotaan, miten tilanne kehittyy – rakkautta on ilmassa, Lahtinen sanoo tyytyväisenä.

Kotiutuminen on käynyt odotettua paremmin

– Niissä tiloissa emme vielä päästäneet niitä yhteen, koska muualla on ollut kokemuksia, että pekarit voivat tapella keskenään. Ajattelimme, että ne pistäisivät tarhansa heti remonttiin.

Pekareiden kelpaa myllertää valtavassa karsinassaan

Pekarit asettuivat Korkeasaaressa vanhaan kilpikonnatarhaan rakennettuun avaraan tilaan, jossa niiden kelpaa temmeltää ja myllertää: Ulkotila kattaa yli 1 000 neliötä, minkä lisäksi possuilla on oma lämpölampuin varusteltu sisätila viileämpiä aikoja varten.

– Siellä on vaihtelevaa ympäristöä: on vesi- ja muta-allasta, luonnonojaa, pusikkoa, minne mennä piiloon, on rinnettä ja vähän kivikkoa, Korkeasaaren kuraattori sanoo ja kertoo etenkin uroksen kiipeilevän tarhassa mielellään.