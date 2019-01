Korkeasaaren myskihärkäparin riehakas ensitapaaminen tallentui videolle: pitkäkarvainen parivaljakko kirmasi lumessa ja teki pukkihyppyjä – ihastuksen saattoi aistia ilmassa

Korkeasaaren uusi myskihärkänaaras Liia on odottanut innolla tapaamista lajitoverinsa Iisakin kanssa. 2,5-vuotias naaras siirrettiin Tallinnan eläintarhasta Korkeasaareen marraskuun lopulla, mutta karanteeni ja terveystarkastukset vaativat aikaa yli kuukauden.

– Se on sopeutunut todella hyvin ja on tutustunut hoitajiin. Tämä on tällainen reipas nuori tyttö, jolle maistuu hyvin ruoka, Korkeasaaren nisäkäskuraattori Hanna-Maija Lahtinen kertoo.

Karanteenin aikana eläimet ovat saaneet tutustua toisiinsa aidan takaa. Ne ovat myös hakeutuneet nukkumaan lähekkäin, eri puolilla aitaa. Korkeasaaren edellinen myskihärkänaaras jouduttiin lopettamaan vuosi sitten parantumattoman sairauden vuoksi ja uros on ollut siitä saakka yksin.

– Koska myskihärkä on laumaeläin, on todella tärkeää, että sillä on seuraa. Iisakki on todella rauhallinen luonne eli se pärjäsi hyvin kesän yli, mutta olemme todella onnellisia, että meillä on täällä nyt kaksi myskihärkää, Lahtinen sanoo.

"Toki nyt toivotaan, että meillä olisi loppukesästä täällä myskihärkäkili"

Myskihärkäpari pääsi turvat vastakkain ensimmäistä kertaa maanantaina. Korkeasaaren nisäkäskuraattori Hanna-Maija Lahtinen kuvailee tapaamista riehakkaaksi. Tutustumiseen kuului leikillisiä puskuotteluita ja vauhdikasta laukkaa ympäri tarhaa.



– Naaras teki ihan pukkihyppyjä ja sai todella painavan uroksenkin innostumaan juoksemaan, Lahtinen kertoo.



Molempien myskihärkien eleistä näki, että lajitoverin seura oli mieluisaa. Ensitapaamisen jälkeen parivaljakko on hiukan rauhoittunut ja syventynyt märehtimään yhdessä. Lahtisen mukaan kaksikon käytöksestä voidaan päätellä jo nyt, että ihastusta on ilmassa.



– Toki nyt toivotaan, että meillä olisi loppukesästä täällä myskihärkäkili, Lahtinen toteaa.



Myskihärkä on jääkaudesta selvinnyt arktisen tundran laji



Jälkikasvua toivotaan erityisesti Iisakin tarhakannassa harvinaisen geeniperimän vuoksi. Myskihärkä kuuluu eläintarhojen yhteiseen suojeluohjelmaan, jolla pyritään luomaan elinvoimainen tarhakanta lajin tulevaisuuden turvaksi. Eläintarhoissa on vain noin 110 myskihärkää.