Korkeampi koulutustaso, pienempi palkka: Nea hämmentyi palkkaerosta päiväkotityöntekijöillä – "En tiedä, miksi enää opiskelen"

Laaja osaaminen ei tuo lisäeuroja palkkaan

Varhaiskasvatuksen sosionomi on lakiuudistuksen myötä tullut kokonaan uusi nimike. Varhaiskasvatuksessa opettajan palkka Espoossa on 2722,11 euroa ja sosionomin palkka 2550 euroa kuukaudessa.

Sosiaalialan lehtori vahvistaa vain pienet erot opinnoissa

– Opettajatkaan eivät tiedä, mikä sosionomin pääasiallinen toimenkuva on. He ovat aivan yhtä kujalla. En oikeastaan itsekään enää tiedä, miksi opiskelen sosionomiksi, koska minun palkkani tippuu, Nea sanoo.

– Valitettavasti tehtävän vaatimustason noususta huolimatta varhaiskasvatuksen sosionomin palkka on ainakin tällä hetkellä jäämässä matalammaksi kuin varhaiskasvatuksen opettajan palkka. Varhaiskasvatuksen opettajan koulutus on lyhyempi kuin sosionomien koulutus korkeakoulussa, Marttila-Ojala sanoo.

Aluepäällikkö työnimikkeiden eroista: opettaja vastaa, sosionomi osallistuu

Lain mukaan varhaiskasvatussuunnitelmasta vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö, mutta lain asiakirjojen mukaan, että myös muiden henkilöstön jäsenten on osallistuttava varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Nea kertoo, että hän on ei-kelpoisena opettajana tehnyt samalla tavalla varhaiskasvatussuunnitelmia kuin kelpoisetkin opettajat.

Ojanen: Palkka tehtävien, ei koulutuksen mukaan

– Jos on kaksi opettajaa ja toinen on kelpoinen, niin yleensä hänelle on laitettu vastuu näistä varhaiskasvatussuunnitelmista. Silloin tämä toinen määräaikaisen ei-kelpoisen opettajan työ on niin sanotusti kevennetty, jolloin häneltä on otettu tämä vastuu pois. Silloin hänen palkkansa on työtehtävän mukaan hieman pienempi.