Korkeakoulutettuja nuoria aikuisia Suomessa alle OECD-maiden keskiarvon

Suomessa korkeakoulutettujen 25–34-vuotiaiden osuus on edelleen alle OECD-maiden keskiarvon, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotteessa

Tiedot perustuvat taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n tuoreeseen raporttiin.

OECD-maissa keskimäärin noin puolet nuorista aikuisista on suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Suomessa vastaava osuus on kymmenkunta prosenttiyksikköä matalampi.

Ministeriön mukaan ero korkeakoulutettujen osuuden välillä Suomessa ja OECD:n keskiarvossa johtuu pääosin siitä, ettei Suomen koulutusjärjestelmä sisällä lyhyitä korkea-asteen tutkintoja. 

OECD-maissa noin 7 prosenttia opiskelijoista on suorittanut lyhyen korkeakoulututkinnon.

Suomessa valmistutaan useammin ajallaan

Suomessa opiskelijat suorittavat opintonsa kuitenkin useammin ajallaan verrattuna OECD-maiden keskiarvoon. 

Suomessa lähes puolet opiskelijoista suorittaa alemman korkeakoulututkinnon tavoiteajassa. OECD-maissa keskimäärin 43 prosenttia valmistuu ajallaan.

Suomessa lisäksi vain viisi prosenttia uusista opiskelijoista keskeyttää opintonsa jo ensimmäisen vuoden jälkeen. 

Useissa maissa, mukaan luettuna muut Pohjoismaat, 10–20 prosenttia opiskelijoista keskeyttää opintonsa ensimmäisen vuoden aikana.

OECD:n Education at a Glance -raportti vertailee kansainvälisesti eri maiden koulutusjärjestelmiä.

