Koripallon senioreiden MM-kisat toivat Suomeen pelaajia kaikkialta maailmasta – Voitonjuhliin selkeät toiveet: "Lepoa, palautumista ja alkoholia!"

– Näitä matseja kun on seurannut, ei se kyllä ole iästä kiinni, minkälainen palo lajiin on. Voittamisen tahto ei hälvene vuosien mukana, turnauksen tiedottaja Sonja Herrala hehkuttaa.

"Fasiliteetit olivat kuin unelmaa"



Moni turnauksen joukkueista on saapunut Suomeen pitkän matkan takaa – kaukaisimmat joukkueet ovat tulleet muun muassa Brasiliasta, Japanista ja Australiasta asti.

Monilla pelaajista on kokemusta kovista koripallosarjoista, parhailla myös A-maajoukkuetasoilta. Kisapaikalla kiirineiden huhujen mukaan eräällä eteläamerikkalaisjoukkueella olisi ollut riveissään jopa NBA-joukkue Los Angeles Lakersin riveissä aikanaan pelannut ikämies.

"Suomalaiset ovat olleet todella mukavia ja vieraanvaraisia"

– Kylmä sota on ohi! Venäjä on voittanut paljon otteluita. He ovat hiton hyvä joukkue, hattuni nousee Venäjän joukkueelle, Terry Schaplow ylistää.