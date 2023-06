Koripallokaksoset Hanna ja Haley ovat valtava somehitti – raivostuivat median otsikoinnista: "Meidät pelkistetään "kuumiksi tytöiksi""

Vaikuttajakaksikko Hanna ja Haley Cavinder pelasivat Yhdysvalloissa yliopistokoripalloa (NCAA) viime kevääseen saakka. Heillä on lukuisia yhteiskumppaneita ja 4,5 miljoonaa TikTok-seuraajaa. Instagramissa kummankin elämää tiirailee yli 700 000 ihmistä.

Kaksikon menestys on huomioitu laajasti valtameren takana. The Free Press kirjoitti duosta laajan artikkelin. Jutun otsikkona oli: "NCAA:lla on kuuma tyttö -ongelma".