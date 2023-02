Olivia Dunne, 20, sekoitti teinipoikien päät videoillaan – jättitulot takonut urheilija sai Armand Duplantiksen hämilleen: "En usko kenenkään kokeneen tällaista"

20-vuotias yliopisto-opiskelija Olivia Dunne on noussut huimaksi ilmiöksi Yhdysvalloissa. Dunne kuuluu Louisiana State -yliopiston (LSU) voimistelujoukkueeseen, mutta hänet tunnetaan urheilusaavutuksiaan paremmin sosiaalisen median tähtenä. Dunne on hurmannut etenkin teinipojat. Myös ruotsalaistähti Armand Duplantis on huomannut Dunne-ilmiön.