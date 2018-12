Konkurssiin menneet leluliikkeet ovat tänään viimeistä päivää avoinna – asiakkailla suuri harmitus: "Lapset halusivat tulla tänne vielä hyvästelemään paikan"

Pohjoismaissa toimivat BR- ja Toys 'R' Us -leluliikkeet ovat tänään auki asiakkaille viimeistä päivää. Leluliikkeet omistava tanskalainen Top-Toy-yhtiö ajautui perjantaina konkurssiin. BR-lelukauppoja on Suomessa parikymmentä ja Toys 'R' Us -liikkeitä kahdeksan.