Konkariministeri Tuomioja: Kabulin tapahtumat rohkaisevat terroristeja maailmalla uusiin iskuihin

Tuomioja uskoo, että tapahtumien jälkeen tilanne tulee olemaan hyvin herkkä ja hauras. Hän muistuttaa, että iskun tekijäksi ilmoittautunut terroristijärjestö Isis on Yhdysvaltojen lisäksi myös Afganistanissa vallan ottaneen Talebanin vihollinen.

Vaikka Yhdysvallat on vannonut kostoa hyökkäyksestä, on Tuomiojan mukaan epäselvää, mihin Yhdysvallat tarkalleen iskisi. Terroristeja vastaan toimiminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, jota tehdään jo nyt aktiivisesti.