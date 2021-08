Afganistanin kriisi hajottaa perheitä, Erkki Tuomioja ottaa kantaa perheenyhdistämisiin: "Se on meidän kunniavelkakysymys"

– Meidän on muistettava, että vielä muutama kuukausi sitten Migri halusi palauttaa ihmisiä Afganistaniin. Se onneksi lopetettiin, mutta esimerkiksi täällä laillisesti olevat afgaanit eivät ole saaneet perheitään Suomeen, Tuomioja sanoo.

Tuomiojan mukaan hallitus on nyt valmis katsomaan, miten perheenyhdistämistä olisi mahdollista jatkossa helpottaa.

– On tärkeää hoitaa tämä asia kuntoon. Se on meidän kunniavelkakysymys, Tuomioja sanoo.

Tuomioja kiittää Puolustusvoimia ja ulkoministeriötä Kabulin operaation erinomaisesta hoitamisesta. Suuressa kansainvälisessä operaatiossa kukin maa on huolehtinut omista kansalaisistaan, mutta samalla maat ovat tehneet myös läheistä yhteistyötä.

– Kosto on mielestäni huono sana millekään järkevälle politiikalle. Mutta kyse on ollut rikollisesta teosta ja rikolliset on saatava vastuuseen, Tuomioja sanoo.