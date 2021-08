Kommentti: Virossa yhden ehdokkaan presidentinvaalit – kansanedustajat saivat äänestää vain Alan Karisia, eikä hän silti tullut vielä valituksi

Ainoana ehdokkaana vaalissa oli Alar Karis, Viron kansallismuseon johtaja, joka on toiminut myös esimerkiksi Tarton yliopiston rehtorina. Hän ei ole ollut mukana politiikassa eikä ole minkään puolueen jäsen. Tätä pidetään hyvänä, koska selkeän puoluehdokkaan valintaa on vaikeaa.

Virossa presidentin vaalitapa on erikoinen ja monimutkainen. Ehdokkaan pitää saada kaksi kolmasosaa parlamentaarikkojen äänistä, siis 68. Tänään ääniä ei tullut riittävästi, kun viisi jäi uupumaan. Ehkä huomenna muutama tänään sairaana ollut kansanedustaja ilmaantuu parlamentiin ja antaa Karisille äänensä. Äänestykset jatkuvat nimittäin huomenna.

Jos valinta ei onnistu huomenna tiistainakaan kahdessa eri vaalissa, prosessi siirtyy myöhemmin valitsijakokoukselle, jossa on myös kuntien edustajia.

Koska presidenttiehdokkaalla pitää olla parlamentissa paljon kannattajia, ehdokaan valinta on varsin vaikeaa. Alar Karis ei ole mikään Kekkonen tai Niinistö, vaan niin sanottu jakojäännös, jota mahdollisimman moni ei vastusta. Kun Postimees-lehti näytti Alar Karisin kuvia Tallinnan kaduilla, vain joka toinen tunnisti miehen.

Virolla on ollut vahvoja presidenttejä, kuten Lennart Meri ja Toomas Hendrik Ilves. He toivat Virolle positiivista huomiota myös ulkomailla. Toisin on nykyisen presidentin kanssa. Kersti Kaljulaidia ei monikaan tunne Viron ulkopuolella, eikä hän ole saanut nykypoliitikkojen vankkumatonta tukea.