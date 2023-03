Kirjeenvaihtajan kommentti: Viron parlamenttivaalit olivat monella tavalla historialliset – suomalaissyntyinen miljonääri saattaa nousta ministeriksi

Vuosikymmeniä Viroa hallinnut keskustapuolue lyötiin maan sunnuntaisissa parlamenttivaaleissa lopulta niin lättänäksi, että sieltä on paha enää nousta. Se hävisi näissä vaaleissa peräti kymmenen paikkaa ja on nyt vasta kolmanneksi suurin puolue Riigikogussa (Viron parlamentti) 19 edustajallaan.

Uusi puolue Viron parlamentissa, Eesti 200, saa 14 paikkaa kertarysäyksellä. Se on kova tulos, kun neljä vuotta sitten puolue ei kyennyt läpäisemään vielä viiden prosentin äänikynnystä. Martin Helme – tuo Viron oma Trump – syytti puolueensa tappiosta sähköistä äänestämistä, vaikka sen on moneen kertaan todettu toimivan aivan eri tavalla kuin vaikkapa amerikkalaisten äänestyskoneet.

Äärikonservatiivinen oikeistopuolue Ekre menetti näissä vaaleissa kaksi edustajanpaikkaa, mutta on silti parlamentin toiseksi suurin puolue. Tappiosta on turhaa syyttää nettiäänestystä, jota käytti tällä kertaa enemmistö äänioikeutetuista. Viron sähköinen äänestäminen on moneen kertaan kryptattu, joten huijaamisen ja äänillä pelaamisen mahdollisuus on olematon.