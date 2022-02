Kommentti: Venäjän häikäilemätön hyökkäys pakotti Saksan muuttamaan periaatteitaan

Kypärät vaihtuivat ilmatorjuntaohjuksiin

Jo aiemmin illalla Saksa oli tehnyt päätöksen sallia muun muassa Hollannin toimittaa 400 saksalaista panssarintorjuntasinkoa Ukrainaan. Samoin Viro saa toimittaa Suomesta saamansa saksalaiset DDR:n aikaiset kenttähaupitsit Ukrainaan. Niitä on yhteensä yhdeksän. Suomen hallitus antaa oman lupansa heti kun se on saanut Saksan päätöksestä ”mustaa valkoisella”.

Saksassa hallitus on saanut kuulla kovaa tekstiä pidättyvästä linjastaan niin kotimaasta kuin ulkomailta. Saksan päätös lahjoittaa Ukrainaan 5 000 taistelukypärää on monien mielestä ollut uhkaavassa tilanteessa enemmän vitsi kuin auttavan käden ojennus. Hallitus on puolustautunut sillä, että pyyntö kypäristä tuli Ukrainalta. Saksa on luvannut Ukrainalle myös kenttäsairaalan. Olaf Scholzin mukaan Saksa on tukenut Ukrainaa taloudellisesti viimeisten kuukausien aikana yli miljardilla eurolla.