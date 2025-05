Lavrovilta piikki Saksalle sen kipeästä historiasta – "Monille tuli heti mieleen"

Saksan tuore liittokansleri Merz on lupaillut jättisatsauksia maan asevoimien vahvistamiseen.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi keskiviikkona pitävänsä Saksan suunnitelmia rakentaa Euroopan vahvin armeija "erittäin huolestuttavina". Saksan tuore liittokansleri Friedrich Merz on luvannut tehdä mittavia panostuksia maansa sotilaalliseen vahvistamiseen.

Lavrov viittasi kommenteissaan maailmansotiin. Sekä ensimmäistä että toista maailmansotaa edelsi Saksan merkittävä sotilaallinen varustautuminen, ja toisen maailmansodan Saksa aloitti hyökkäyksellään Puolaan.

– Monille tulivat heti mieleen ne edellisen vuosisadan jaksot, jolloin Saksasta tuli kahdesti johtava sotilasmahti, ja kuinka paljon vaikeuksia se aiheutti, Lavrov sanoi Moskovan turvallisuuskonferenssissa.

USA:n lähetystön edustajat läsnä

Myös Yhdysvaltain suurlähetystön edustajat olivat läsnä Moskovan turvallisuuskonferenssissa, ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Liittokansleri Merz on luvannut jättimäisiä taloudellisia satsauksia vahvistaakseen Saksan asevoimia, joihin on panostettu viime vuosikymmeninä varsin vaatimattomasti. Taustalla on Saksan huoli siitä, että Yhdysvallat vähentää sitoutumistaan Euroopan turvallisuuteen, mikä pakottaa Eurooppaa ottamaan enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan.

Saksa myös sijoitti hiljattain Liettuaan panssariprikaatin suojaamaan sotilasliitto Naton itäistä sivua. Osaston vahvuudeksi tulee noin 5 000 sotilasta. Kyseessä on ensimmäinen pysyvä saksalaisosasto ulkomailla sitten toisen maailmansodan.

Venäjän johto on usein käyttänyt toisen maailmansodan muistoa oikeuttaakseen hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Neuvostoliiton ja natsi-Saksan taisteluissa toisen maailmansodan itärintamalla kuoli kymmeniä miljoonia ihmisiä, suuri osa heistä siviilejä.

Venäjällä ja Saksalla oli melko toimivat suhteet ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Sen jälkeen Saksa on ollut yksi Ukrainan tärkeimmistä tukijoista, ja Merz on luvannut vahvistaa tukea Ukrainalle.