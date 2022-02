Kommentti: Venäjä väijyy nyt kuin kissa hiirenkololla

Venäläismedian mukaan Ukrainassa on varhain tänä aamuna nähty kranaatti-isku. Globaalit pörssikurssit notkahtivat heti – eli yleinen reaktio oli: Olivatko tässä nyt Ukrainan Mainilan laukaukset? Tästäkö se sota nyt lähtee? Ei välttämättä. Kyse on kovasta hermopelistä, jossa Venäjä lisää jatkuvasti painetta ja odottaa vastapuolen virhettä saadakseen oikeutuksen omille sotatoimilleen.

Venäjä on satelliittikuvien ja tiedustelutietojen mukaan keskittänyt entistäkin enemmän joukkoja Ukrainan rajalle. Tiistain vetäytymisilmoitusten jälkeen rajan läheisyyteen on tullut ainakin 7 000 sotilasta lisää. Samaan aikaan venäläinen valtio-omisteinen Sputnik-tv-kanava uutisoi että Ukrainan joukkojen puolelta olisi tulitettu muun muassa konekiväärilllä ja kranaattitulella separatistien hallitseman Luhanskin alueelle. Ukrainan armeija kiistää tiedot ja väittää että päin vastoin tulitusta on tullut toiselta puolelta.