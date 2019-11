Opposition voitto Budapestin pormestarinvaaleissa sekoitti Unkarin valtapuolueen pakan – "He eivät tiedä, miten toimia"

– Vaalitulos oli yllätys monelle, mukaan lukien hallitukselle. Nähdäkseni he eivät tiedä, miten toimia tässä uudessa tilanteessa, Karácsony sanoo STT:lle Budapestissa.

"Konflikti ei ole Fideszin edun mukaista"

– Se ei ole Fideszin edun mukaista. Seuraavia valtakunnallisia vaaleja silmällä pitäen heillä ei ole varaa lähettää äänestäjille viestiä, etteivät he voi hyväksyä tämän vaalin tulosta, Karácsony sanoo.

– He menettäisivät kannatuksensa kaikissa suurissa kaupungeissa. Fidesz tarvitsee äänestäjiä kaupungeista, jos he haluavat voittaa seuraavat parlamenttivaalit.

Unkarin tilanne muistuttaa Turkkia

Unkarin ja Turkin hallinnoilla on lämpimät välit, joita edes Pohjois-Syyrian tapahtumat eivät ole järisyttäneet. Marraskuun alkupuolella Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vieraili Budapestissa ja pysäytti suurkaupungin liikenteen koko päiväksi.

– On vaikea puhua tästä asiasta olematta tunteellinen. Minun on mahdotonta ymmärtää, miten Turkin valtion julmuus kurdiväestöä kohtaan ei mitenkään vaikuta Unkarin suhteisiin Turkin kanssa, hän lopulta sanoo.

Karácsonyn mukaan se on käsittämätöntä erityisesti sen valossa, että Unkari on ulkopolitiikassaan perinteisesti puolustanut unkarinkielisten vähemmistöjen oikeuksia myös muissa maissa.

Demokratia vaakalaudalla

Orbánin hallinto on ollut murheenkryyni EU:n suurille jäsenmaille, joiden arvopohjasta Unkari on pyristellyt eroon. Samaan aikaan Orbán on lähentynyt Erdoganin ohella Putinia ja muita autoritaarisia johtajia.