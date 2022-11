Kommentti: TPS on ajanut itsensä hankaluuksiin SM-liigassa – tämä Jussi Ahokkaan viesti ei nyt mene perille

Kahdesti peräkkäin SM-liigafinaaliin yltänyt TPS lähti 100-vuotiskauteensa suurin odotuksin. Myönnettäköön, että kun kaksi edellistä kevättä päättyi yllätyshopeaan, jää parantamisen varaa vain niukasti tuloksen kannalta. TPS osoitti viime kaudella, että synkänkin jakson jälkeen se pystyi kohdistamaan jyvän uudestaan. Jussi Ahokkaan ensimmäisellä pääkäskijäkaudella Turussa vedettiin toistakymmentä ottelua kestänyt synkkä tappiosuma.

Tämän kauden TPS ei ole nimilistana SM-liigan kärkipäätä. Se ei ollut sitä ennen sesongin alkua, eivätkä pitkin syksyä hankitut vahvistukset ole tilannetta parantaneet. Yksittäisten pelaajien listaaminen on kuitenkin TPS:n vaikeuksista puhuttaessa epäolennaista.

Ongelmat kulminoituvat tällä hetkellä 60 minuutin jääkiekkopelin suorittamiseen joukkueena. Viisikkopeli on turkulaisten osalta erittäin tehotonta. Sen kertovat toki tilastot, joista on todettavissa, että TPS on tehnyt koko Liigassa toiseksi vähiten maaleja, vain kaksi per ottelu. Vähempään on "pystynyt" vain koko alkukauden kontannut Helsingin IFK.

Tuntuu kuin valmennuksen ja pelaajien välillä olisi jonkinlainen kommunikaatio-ongelma sen osalta, mikä on TPS:n hyökkäyspelin formaatti. Kiekollinen pelaaminen on paikoitellen todella näennäistä varsinkin hyökkäyspäässä. Jussi Ahokas on valmentajana todistanut osaamisensa puolustuspelin taitajana, mutta viesti ja suunnitelma hyökkäyspään osalta ei tunnu nyt kulkevan jäälle saakka.

Joukkue on joutunut nojaamaan alkukaudella aivan liikaa opportunistiseen vastahyökkäämiseen, jonka ansiosta on syntynyt maali silloin tällöin. Ihme kyllä, tällä tavoin tuloksessa on roikuttu yllättävänkin hyvin. Seitsemän turkulaisten 13:sta voitosta on tullut tekemällä korkeintaan kaksi maalia.

Joukkueen ehdoton onnistuja löytyy tolppien välistä. Lassi Lehtinen on ollut SM-liigan eliittiä koko alkukauden. Myös lauantaina Lehtisen ansiosta TPS pysyi sarjakärjen kelkassa lähes ottelun loppuun saakka.

Kaltoinkohdeltu ylivoima

Erikoistilannepelaaminen on täysin oma lukunsa. Liigan tilastoinnin mukaan TPS:n ylivoimaprosentti on 9,43. Miesylivoimasta vastaavalla Kari Kaltolla on hikiset paikat. Jo viime keväänä hopea-TPS kärsi Kalton mestaroiman ylivoiman tuhnuisuudesta.

Tylpästä peli-ilmeestä ja tehottomasta hyökkäyspelaamisesta huolimatta turkulaisnippu keikkuu runkosarjassa seitsemäntenä. Suoran pudotuspelipaikan saavuttaminen tulee kuitenkin nähdyn kaltaisella suorittamisella olemaan hankalaa. Sarjassa on useampi tulospotentiaalinen joukkue TPS:n molemmin puolin sarjataulukossa.

Jussi Ahokkaan miehistö tarvitsee ensi tilassa elvytystä hyökkäysalueen hyökkäyspelaamiseen. Pitkää, monisylinteristä vyöryä, jolla luodaan vastustajalle virhealttiutta ja väsymystä. Ylivoimankin olisi hyvä onnistua useammin kuin alle kerran kymmenestä. Juhlakaudelle halutaan Turussa onnellinen loppu, mutta se vaatii nyt voimakasta tasonnostoa.