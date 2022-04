HIFK:lla pelkoa herättävä kompastuskivi, Ilveksessä ja Kärpissä mestariainesta – SM-liigan puolivälierät Sihvosen pihdeissä

Yltyleensä sanon, että kirjavaa ja mielenkiintoista on, kun katson SM-liigan puolivälieräsarjojen eri pareihin. Vain kaksi sarjaa eli Ilveksen ja Kärppien sekä Tapparan ja Lukon sarjat ovat olleet tasalaatuisia; sen sijaan TPS:n ja HIFK:n sekä Jukureiden ja KooKoon sarjat ovat olleet yhtä vuoristorataa.

TPS–HIFK

HIFK:n ja TPS:n sarjan neljäs ottelu – voitot sarjassa ovat nyt 2–2 – oli suorastaan hurlumheitä. On tavatonta, että maailman taktisimman jääkiekkosarjan pudotuspeliottelu päätyy maalein 5–7 vierasjoukkueelle.

Joukkueiden pelaamisesta on puuttunut tasapainoa, siitä kielivät isot maalimäärät. Hyökkäyspelinsä veren vähyydestä kärsinyt TPS on tehnyt tähän mennessä peräti 15 maalia, mutta päästänyt vastaavasti 13, vaikka joukkue on tunnettu tällä kaudella erinomaisesta puolustuspelistään.

HIFK on suorastaan sekaisin. Joukkue selvästi kaipaa koronaan sairastunutta päävalmentajaansa Ville Peltosta pelaajapenkkinsä taakse. Apuvalmentajat Samuel Tilkanen, Cory Murphy ja Kimmo Kuhta eivät ole sen kaliiberin valmentajia, että kykenisivät tässä olosuhteessa korvaamaan Peltosen. Myös HIFK:n maalivahtiosasto aiheuttaa pelonsekaisia tunteita. Niilo Halonen oli syypää ainakin kahteen TPS:n shokkimaaliin sarjan neljännen ottelun alkupuolella.

Ilves–Kärpät

Ilveksen ja Kärppien sarja on ollut ylivoimaisesti laadukkain sarja tähän mennessä. Sarja on voitoin 3–2 katkolla Ilvekselle Raksilassa maanantaina. Sarjaa voi luonnehtia sanalla minimalismi; kumpikin joukkue pelaa niin tarkasti ja kurinalaisesti, ettei per peli meinaa syntyä kummallekaan muuta kuin pieni kourallinen maalipaikkoja.

Nostan analyytikon hattuani sekä Ilvekselle että Kärpille.

Ilves ehti luoda pelillisen nahkansa runkosarjan lopun ja pudotuspelien alun välissä vain neljän välipäivän aikana. Jouko Myrrä esikuntineen oli päättänyt vastata Kärppien jo tunnetuksi käyneeseen matalaan trapiin klassisin viivelähdöin. Jo ensimmäisen välieräottelun perusteella näki, että viivelähtöjä oli harjoiteltu välipäivinä. Kaksi voittoa, sitten kaksi tappiota, viimeksi voitto – ja koko ajan Ilveksen puolelta tällä hieman uudella pelitavalla.

Ilveksen pelaamisen repertoaari on nyt todella monipuolinen. Ennen muuta Ilves on parantanut rutkasti puolustuspelaamistaan sitten runkosarjan. Taitavat hyökkäyssuuntaan yksi vastaan yksi -tilanteita voittaneet pelaajat ovat tällä hetkellä aivan loistavia puolustamaan vastaavia tilanteita toiseen suntaan. Kärpät ei meinaa millään löytää reittiä Ilveksen maalille.

Kärppien tasonnosto runkosarjan taaperruksen jälkeen on huima. Uusvanha päävalmentaja Lauri Marjamäki ehti valmentaa Kärppiä runkosarjassa vain yhdeksän peliä ja nyt takana on lisäksi viisi pudotuspeliä. Näyttö on kova, neljässätoista ottelussa tai vähän allekin Marjamäki on saanut Kärpät sellaiseen kuosiin, että se on täysin varteen otettava kandidaatti peräti mestariksi.

Kärpät ja Ilves ovat molemmat niin kovassa lyönnissä, että tämän sarjan voittaja on valmis pelaamaan käsillä olevan kevään 2022 mestaruudesta. Pelillisesti paremmuutta ei ole toistaiseksi merkittävästi ilmennyt näiden joukkueiden kesken, mutta Ilveksen jatkoon menoa tukee kaksi ottelusarjapalloa, joista tarvittaessa toinen on kotona Nokia Arenan hurjassa hornankattilassa.

Tappara–Lukko

Tappara tuntuu jyräävän ohi Lukon välieriin. Mutta hallitseva mestari on hyvinkin ansiokkaasti pannut hanttiin tamperelaisille. Luonnehdin tätä sarjaa sanalla: nokittelu.

Sarja on pelillistä nokittelua siksi, ettei Tappara ole ikään kuin alentunut hakemaan peleissä itselleen sitä tutunomaista ja sopivinta pelaamisen rytmiä, vaan se on hyvin itsetietoisesti vastannut Lukon kovaan kovalla. Kun Lukko pelaa melko terhakasti pystyyn, on myös Tappara pelannut Tapparaksi jopa turhan hanakasti pystyyn. Kun Lukko prässää, on Tapparakin prässännyt normaalia enemmän. Isku iskusta, parhaasta kaksi, on sarjan henki, jota Tappara johtaa nyt voitoin 3–1.

Lukko on antanut siinä valtavasti tasoitusta Tapparalle, että sen ylivoimapeli on liki täydellisessä juntturassa. Ei toimi niin ei toimi, ainakaan tulosta ei tule. Ilman hyvää ylivoimapeliä Lukon on käytännössä mahdoton voittaa Tapparaa tässä sarjassa.

Jussi Tapolan Tappara on tällä hetkellä ehkä suurin suosikki voittamaan mestaruuden, mutta määrätty taktinen jäykkyys ja vivahteettomuus tässä sarjassa Lukkoa vastaan on minun papereissani vähentänyt Tapparan vakuuttavuutta suosikin asemassaan. Mutta toki Tappara taas sopeutuu sitä mukaa, kunhan joku ilmoittautuu sen vastustajaksi välieräsarjaan. Tosin vieläkään ei sovi aliarvioida hallitsevaa mestaria Lukko, Lukolla on yhä pieni sanansa sanottavana Tapparaa vastaan.

Jukurit–KooKoo

Ensin suli hieman Jukurit, ja sitten on hieman sulanut KooKoo.

Parissa ensimmäisessä tai oikeammin sarjan aivan ensimmäisessä ottelussa Olli Jokisen Jukurit ei saanut riittävää peliin heittäytymistä ja taisteluvaihdetta silmään, ja niinpä Olli Salon KooKoo vei kaksi ensimmäistä koitosta suorastaan taktiikallaan ja toki maalivahti Nick Malikin loisto-otteilla.

Kolmatta peliä kotonaan Kalevankankaalla Jukurit dominoi suvereenisti. Neljäs matsi Kouvolassa taas oli vaiheikas ja tasainen, se mentiin ehkä hieman kouvolalaisten merkeissä, mutta Pekka Jormakka ratkaisi sen jatkoerässä. Näissä Kahdessa viimeisessä ottelussa KooKoon pelaajat eivät kerta kaikkiaan ole tulleet toimeen Jukureiden raivopäisen ja aggressiivisen peliotteen kanssa. KooKoon pelaajien suoritus on jäänyt vajaaksi, araksi ja ponnettomaksi. Jopa syöttöpeli on ollut paikoin luokatonta. Aivan kuin Olli Salo ei saisi ladattua pelaajiaan pelivalmiuteen, vaikka toki lataaminen on ennen muuta pelaajien itsensä vastuulla.

Jos KooKoo ei todella ryhdistäydy pelaajien henkilökohtaisella tasolla eikä Malik jostain syystä palaa maaliin, ennustan, että Jukurit lyö tämän nyt tavallaan vielä kerran alusta alkavan – voitot ovat nyt siis 2–2 – sarjan poikki kahdessa seuraavassa ottelussa.

