Kommentti: Terrori-iskun uhka ei ole kasvussa, vaikka poliisi kertoo aiempaa vakavammista iskusuunnitelmista – mihin tämä yhtälö perustuu?

Tänään julkistettu kansallinen riskiarvioraportti on monessa mielessä hyvin hämmentävä. Esimerkiksi terrorismin riski ei ole raportin mukaan kasvussa vaan ennallaan. Kysymys kuuluu: Jos riski on ennallaan, kuinka korkea se on, pohtii kommentissaan MTV:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan erikoistoimittaja Mirja Kivimäki.