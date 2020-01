Tuore selvitys: Terrorismi merkittävä uhka Euroopalle – EU torjuu terrori-iskuja diplomatialla, mutta kaikkia ei voida estää: "Kun niitä tapahtuu, kuolonuhreja tulee"

Terrori-iskuja tehdään noin 140 vuosittain ja suunta on ollut laskemaan päin. Mutta niitä kuitenkin tapahtuu ja osa on hyvinkin tappavia, toteaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko.

Tammikko on toinen selvityksen laatijoista. Hänen mukaansa suuria terrori-iskuja, kuten Pariisin, Brysselin, Madridin tai Lontoon iskut, tapahtuu paljon harvemmin.

EU onnistunut ehkäisemään satoja iskuja

Kaikeksi onneksi suurempia terrori-iskuja EU:n alueella ei ole nähty vähään aikaan. Tammikon mukaan on tyypillistä, ettei Euroopassa iskuja tapahdu vuosittain. Iskut seuraavat usein toisiaan, jonka jälkeen tilanne rauhottuu joksikin aikaa.

– Mutta kyllä niitä joka tapauksessa aina tapahtuu ja siihen on syytä varautua, Tammikko sanoo.

Tammikon mukaan osansa vähäiseen iskujen määrään voi tehdä myös se, että vastatoimia iskujen varalle on kehitetty viime vuosina hyvinkin voimakkaasti, sekä kansallisella että EU:n tasolla.

– Kunnollista tilastoa siitä, mitä kaikkea on pystytty ehkäisemään tai torjumaan ei ole. Mutta kyllä ymmärtääkseni puhutaan sadoista iskuista, joita pystytään vuosittain EU:n tasolla ehkäisemään, Tammikko sanoo.

Terrorismia torjutaan diplomatialla

Miten sitten EU torjuu terrorismia? Tammikon mukaan suuri osa siitä on saavutettu diplomatialla.

– Diplomatian kautta EU on onnistunut viemään paljon yhteisiä käytäntöjä, yhteisiä pelisääntöjä koskien ihan kansainvälistä lentoliikennettä ja muuta.

– Tiedetään, mikä on se yhteinen vihollinen, yhteinen toiminnan kohde, kun on määritelty mitä terrorismi ylipäätään on ja ketkä terroristeja ovat, Tammikko summaa.