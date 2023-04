Kommentti: Tässä on Suomi-kiekon Dennis Rodman – tulikuuma peluri saatava Jukka Jalosen MM-Leijoniin

"Kun laukaus lähtee, jostain hän aina tietää, mihin se irtokiekko on tulossa. Ja hän osaa myös jättää pakin sinne toiselle puolelle ja pääsee itse kiekkoon."

Nämä asiantuntija Pekka Saravon sanat Veli-Matti Savinaisesta kesken C Moren finaalilähetyksen torstaina toivat minulle välittömästi mieleen Dennis Rodmanin.

– Kun kiekko tulee maalille, se on käsittämätöntä, miten hän pystyy ajoittamaan kamppailun niin, että hän pääsee kiekkoon käsiksi, toinen asiantuntija Janne Pesonen suitsutti.

– Pyysin kavereitani salille myöhään illalla tai oikeastaan aamuyöllä ja käskin heitä heittämään koreja. Käskin heittää tuonne ja tänne. Itse vain odotin ja reagoin. Harjoittelin paljon kulmia ja pallon lentorataa. Opin siis olemaan siellä, minne pallo menee, Rodman taustoitti edustamansa Chicago Bullsin dynastiasta kertovassa The Last Dance -dokumenttisarjassa.

Vaikka Savinainen on tehnyt uransa parhaalla pääsarjakaudella 56 tehopistettä (Tappara, 2016-2017), häntä ei ole koskaan pidetty armottomana teholinkona. Sen sijaan hyökkääjä on löytänyt itselleen lokeron, jossa hän eliittiä, jopa se kaikista kovin. Siinä lokerossa on muun muassa kamppailupelaamista, maalineduspelaamista, vastustajan ärsyttämistä ja isoja maaleja.