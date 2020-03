Kommentti: Tarkoitus ei saa pyhittää keinoja tuomioistuimessa poikkeusaikoinakaan

Vakavammaksi asian tekee vielä se, että kyse on tuomioistuimesta ja sen tekemästä tulkinnasta.

Tuomioistuimet ja poikkeustila ovat siitä mielenkiintoinen yhdistelmä, että valmiuslaissa ei todeta niistä mitään. Toki nykytilanteessa on järkevää vähentää ihmisten kohtaamisia ja asettaa juttuja säästöliekille, kuten on tehty.

Vangittujen juttuja on kuitenkin käsiteltävä kuten myös kiireellisiä pakkokeino- ja luovuttamisasioita. Esimerkiksi massiivinen Katiska-huumejuttu jatkuu ainakin toistaiseksi, vaikka salissa on joka kerta 40-50 ihmistä.

Oikeudenkäynnit ovat aina julkisia, jollei niitä tietyin laissa säädetyin edellytyksin määrätä salaisiksi. Oikeudenkäynnin julkisuus on oikeusturvan kovaa ydintä. Ilman sitä esimerkiksi oikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä ei olisi takeita.

Suljetut ovet pitää siis yleisön ulkona, mutta myös julkisissa jutuissa yleisön läsnäoloa voidaan rajoittaa. Perusteita on kolme. Ensimmäinen on tungos ja toinen ikä. Jos saliin pyrkii enemmän yleisöä kun on paikkoja, niin osa jää ulos. Eikä esimerkiksi väkivaltajuttuihin ei päästetä lapsia.