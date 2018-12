Kommentti: Tänään on erityisen hyvä päivä kysyä Linnan juhlien kliseisin kysymys – ja pyyhkiä pölyt itsenäisyyden itsestäänselvyydestä

Sata vuotta sitten suomalaiset äänestivät ensimmäisissä sisällissodan jälkeisissä kuntavaaleissa. Siksi liput on vedetty salkoon aamukahdeksalta. Tänään on suomalaisen demokratian juhlapäivä.

Kotimaisten kielten keskuksen mukaan itsenäisyys on johdettu adjektiivista itsenäinen, joka on Elias Lönnrotin sepittämä vuodelta 1836. Pohjasanana on suomalais-ugrilainen sana itse. Kiinnostavasti Kotimaisten kielten keskus kertoo myös, että sanan alkuperäinen merkitys on ollut todennäköisesti varjo vai varjosielu.