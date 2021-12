Suomi valmistautuu itsenäisyyspäivän viettoon: "Täällä on paljon korjaamista, mutta kaikista paras maa kuitenkin"

– Kaikkiaan kaksikymmentäkuusi yritystä on mukana. Myös yksityiset ihmiset ovat lahjoittaneet marjoja ja muuta tarjottavaa, kertoo toiminnanjohtaja Johanna Laakso.

Keittiössä porisee padallinen punaherukoita, joiden sekaan Maria Lindholm heittää sokeria ja vettä. Hän on paluumuuttaja Ruotsista, jossa kului kolmisenkymmentä vuotta hoitoalan töissä – lähinnä muistisairaita hoitaen. Nyt hän on ensimmäistä kertaa elämässään työtön.

– Töitä olisi tarjolla kyllä, mutta minulla ei tahdo terveys kestää. Se on rankkaa hommaa ja tuntuu, että henkilökuntaa on aina liian vähän, jotta kerkeäisi tehdä työn niin hyvin kuin haluaisi tehdä, sanoo Lindholm.

Hän on nyt työkokeilussa työttömien ruokalassa ja ilmaisruokajakelussa, koska haluaa kuitenkin tehdä jotakin. Ilmaisruokajakelussa silmät ovat avautuneet monen ihmisen tilanteelle.

– Täällä on paljon vähävaraisia, samat ihmiset tulevat hakemaan ruokaa ja heillä on huonosti rahaa. On lapsiperheitä, kaikenlaisia ihmisiä, kertoo Maria.