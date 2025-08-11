Tähtimaalivahti paljasti EM-finaalin härskin tempun – nyt tuli tyly kuitti

Englannin kanssa jalkapallon naisten Euroopan mestaruutta juhlinut maalivahti Hannah Hampton väitti heittäneensä espanjalaiskollegan Cata Collin juomapullon katsomoon. Pullossa olisi ollut Hamptonin mukaan ohjeet rangaistuspotkukilpailuun. Coll on nyt kertonut oman kantansa asiaan.

Englanti voitti dramaattisten vaiheiden jälkeen Espanjan rangaistuspotkukilpailussa EM-kisojen loppuottelussa. Maalivahti Hampton nousi suureksi sankariksi, kun hän torjui kaksi Espanjan pilkkua. Hän kertoi nyt Talksport -ohjelmassa, että hänellä oli vetäjien tilastot kirjoitettuna vasempaan käsivarteen.

Hamptonin mukaan Espanjan maalivahti Collilla oli vastaavanlaiset tilastot kirjattuna juomapulloonsa. Sitä hän ei olisi kuitenkaan päässyt käyttämään, sillä Hampton kertoi heittäneensä Collin juomapullon pois juuri ennen pilkkukisan alkua. Kun espanjalainen oli katsonut muualle, oli Hampton vaihtanut pullon omaansa.

– Ajattelin, että otan ja heitän sen englantilaisfaneille, jotta hän ei voisi käyttää sitä. Hän oli hämmentynyt. Yritin olla purskahtamatta nauruun, mutta jotainhan sinun on tehtävä, eikö? En koskaan laita tuollaisia tietoja pulloon, koska kuka tahansa voi tehdä noin, Hampton totesi.

Se ei ole kuitenkaan varmaa, puhuuko loppuottelun parhaaksi pelaajaksi valittu Hampton totta. Espanjalainen Coll nimittäin kirjoitti oman vastauksensa tarinalle X:ssä.

– Okei, okei, rauhallisesti nyt. Jos tuo nyt onkaan totta..., Coll kirjoitti julkaisuunsa, jossa oli myös nauruhymiöitä.

Katso alta Collin julkaisu sekä video, jolla Hampton kertoo tarinansa. Jos se ei näy, niin voit katsoa sen tästä linkistä.