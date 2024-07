Suomalaisasiantuntija lataa: Tähtipelaajan jääräpäinen suosiminen tuhoamassa EM-haaveet – "Hän ei suostu"

Perjantaina EM-kisoissa pelataan kaksi herkkupalaa. Kisaisäntä Saksa joutuu kovaan testiin, kun se saa vastaansa turnauksessa tähän asti vakuuttavasti esiintyneen Espanjan. Portugali puolestaan haastaa Ranskan

MTV Urheilun asiantuntijat Mika Väyrynen ja Antti Niemi antoivat oman näkemyksensä perjantai-illan ottelupareista ja jatkoon menijöistä.

Espanja–Saksa

Niemi: Espanja

– Espanja on ollut tosi vakuuttava. Saksa on kotijoukkue. Tasaiset lähtökohdat. Espanja on pelannut hyvää futista ja niin Saksakin. Tämä menee aivan arvailuksi. Jotenkin minulla on sellainen fiilis, että Espanja, Niemi paaluttaa.

Väyrynen: Espanja

– Tämä on paha ja ehkä näistä (pareista) kaikkein vaikein ennakoida jatkoon menijää. Etukäteen aika tasainen pari. Heitän minimaalisella erolla Espanjalle. Perustuu siihen, miten he ovat kokonaisuudessaan pelanneet nämä kisat ja myös se, kuinka hyvin he ovat viime aikoina pelanneet kilpailullisia pelejä. Heitä on tosi vaikea voittaa.

Portugali–Ranska

Niemi: Portugali:

– Toivon Portugalia ja uskon, että Portugali menee siitä. Jos Ranska tai Englanti voittavat mestaruuden, kukaan 10 vuoden päästä mieti, miten he sen voittivat. Mielestäni Ranska on vähän kuin Englanti. Potentiaalia on parempaan. Sellainen vauhti ja viihdyttävyys on loistanut poissaolollaan.

– Mun mielestä materiaaliin nähden varovaista peliä puolustuksen kautta. Tiedä sitten, mikä Kylian Mbappen fyysinen ja henkinen tila on. Onhan hyökkäyspeli ollut yksioikoista. Portugali on eläväisempi ja energisempi. Toisaalta Ranskalla on kokenut valmennus ja kokeneita pelaajia, jotka tietävät, miten voittaa asioita. Kyllä siitä vaikeaa tulee, mutta Portugali.

Väyrynen: Ranska