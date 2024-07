Hämmentävä fakta: EM-kisoissa toistuva törkytoiminta tuonut Uefalle muhkean rahapotin

Uefa on puuttunut käynnissä olevien EM-kisojen epäkohtiin ja häiriökäyttäytymiseen rankalla kädellä. Maiden jalkapalloliitot ovat joutuneet kaivamaan urakalla kuvetta Uefan suuntaan.

Yksi EM-kisojen aikana nähty yleinen ilmiö liittyy stadionilla myytyihin oluttuoppeihin. Fanit ovat nakelleet muovisia tuoppeja kentälle kohti vastustajan pelaajia niin vilkkaasti, että Uefan 1,2 miljoonan euron sakkopotista peräti 719 375 dollaria on tullut nimenomaan tuoppien ja tavaroiden heittelystä.

Oluttuoppien heittely on tuonut sakot jopa 19 osallistujamaalle. Kaiken kaikkiaan vain Ranska, Espanja ja Slovakia ovat selvinneet turnauksesta sakoitta. Turnauksen sakkokuningas on Kroatia, joka on joutunut kaivamaan jalkapalloliittonsa lompakosta 220 875 euroa Uefalle.