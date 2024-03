Kommentti: Tekikö Robert Taylor turmiolliset oharit? Huuhkajat-kieltäytymisessä huolestuttavia piirteitä

Taylor on ollut maajoukkueessa lähtökohtaisesti vaihtopelaaja, joka on otettu kentälle piristämään hyökkäyspelaamista ottelun loppuhetkille. Ryhmityksestä ei oikein löydy roolia, jossa Taylor olisi avauskokoonpanon valinta panoksellisissa otteluissa. Kontrasti tilanteeseen rapakon takana on suuri, eikä välttämättä helppo Taylorille hyväksyttäväksi.