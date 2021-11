The Crown omistaa kokonaisen jakson prinsessa Dianan kohuhaastattelulle – prinssi William pyysi, ettei sitä koskaan enää esitettäisi

Britannian kuninkaallisen perheen elämään keskittynyt The Crown -sarja etenee seuraavalla kaudellaan jo 1990-luvulle. Luvassa on siis muun muassa prinsessa Dianan antama televisiohaastattelu avioliittonsa tilasta, jolle sarjan tekijät ovat ilmeisesti uhraamassa kokonaisen jakson, DailyMail kertoo.

Haastattelu on viidennen kauden keskeinen osa

The Sun -julkaisun mukaan The Crown -sarjan sisäpiiriläinen on paljastanut Dianan haastattelun toimivan keskeisessä roolissa tulevalla kaudella. Suoratoistopalvelun on kerrottu käyttäneen jakson tuotantoon miljoonia puntia.